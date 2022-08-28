National Interest: США ничего не знали о планах России на Украине и искусственно раздували угрозу

Все выводы американской разведки строились на предположениях, утверждает изданиеЖурналист издания The National Interest Рамзи Мардини утверждает, что разведка США не знала о планах России на Украине и была вынуждена искусственно раздувать угрозу.
Все выводы американской разведки строились на предположениях, утверждает изданиеЖурналист издания The National Interest Рамзи Мардини утверждает, что разведка США не знала о планах России на Украине и была вынуждена искусственно раздувать угрозу.
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