Врио губернатора Дмитрий Миляев станет гостем приемной Тульской службы новостей

5 сентября гостем приемной Тульской службы новостей станет врио губернатора региона Дмитрий Миляев. Глава региона подведет итоги первых результатов работы на посту, а также расскажет о планах областного правительства на будущее.
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