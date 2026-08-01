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РИАН: семья на Украине переучивала дочь после уроков о Бандере в школе

Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал РИА Новости, как они с супругой тайно «переучивали» дочь после того, как в школе ей преподнесли Степана Бандеру как героя Украины, и объясняли ребёнку, что это политическая агитация, а не объективная история.

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