Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал РИА Новости, как они с супругой тайно «переучивали» дочь после того, как в школе ей преподнесли Степана Бандеру как героя Украины, и объясняли ребёнку, что это политическая агитация, а не объективная история.