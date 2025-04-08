России грозит дефицит лимонов? Турция приостанавливает экспорт цитрусовых плодов

Турция временно прекращает поставки лимонов в Россию. В министерстве торговли страны сообщили, что турецкий урожай цитрусовых сильно пострадал из-за заморозков, поэтому с сегодняшнего дня экспорт приостановлен.
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