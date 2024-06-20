Противник нанёс удар по Славянску-на-Кубани Противник нанёс удар по Славянску-на-КубаниВ ночь на 20 июня войска киевского режима, используя дроны, атаковали Краснодарский край.
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Противник нанёс удар по Славянску-на-Кубани Противник нанёс удар по Славянску-на-КубаниВ ночь на 20 июня войска киевского режима, используя дроны, атаковали Краснодарский край.
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