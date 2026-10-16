Мошенники нередко звонят под видом банковских специалистов, пугают подозрительными транзакциями, попытками взлома или оформлением кредита на чужое имя.
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