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Настроение 1990-х: история песни American boy группы «Комбинация»

Настроение 1990-х: история песни American boy группы «Комбинация»

Популярность к группе «Комбинация» пришла в начале 90-х, а композиции «Бухгалтер», Russian Girls, «Вишневая "девятка"» и другие завоевали любовь слушателей и остаются любимыми и узнаваемыми даже спустя три десятилетия.

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