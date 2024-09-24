Алаудинов заявил о выведении российских бойцов из окружения в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что военнослужащие ВС России, которые около месяца оставались в окружении в Курской области после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион, были успешно выведены.