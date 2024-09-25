Встреча с Зеленским во время его визита в США не входила в планы Трампа

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не планировал встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в США для участия в открытии Генеральной Ассамблеи ООН.
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