Капризов забил 30-й гол в сезоне и не реализовал послематчевый буллит в игре с «Коламбусом»

Кирилл Капризов забил 30-й гол в сезоне в игре с «Коламбусом» (2:3 Б). Также в послематчевой серии форвард «Миннесоты» не реализовал буллит.

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