Карл III призвал сборную Англии вернуться с Евро-2024 с гордо поднятыми головами

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Король Великобритании Карл III призвал игроков сборной Англии по футболу вернуться на родину с гордо поднятыми головами, несмотря на поражение в финале чемпионата Европы 2024 года.
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