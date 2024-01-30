Ученый Эйсмонт заявил о возможности прихода мощной магнитной бури на Землю

Ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт в разговоре со «Звездой» прокомментировал информацию о мощном выбросе плазмы на Солнце и рассказал, стоит ли ждать мощной магнитной бури на Земле.