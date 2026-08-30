Дольф Лундгрен признался в любви к Москве и отметил доброту русских людей

Известный актёр во время Московской недели кино рассказал об отце-тиране, отказе от MIT и роли Ивана ДрагоАмериканский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен в формате видеозвонка пообщался с ведущей Ксенией Хоффман в рамках Московской международной недели кино.
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