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Царьград

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Дольф Лундгрен признался в любви к Москве и отметил доброту русских людей

Дольф Лундгрен признался в любви к Москве и отметил доброту русских людей

Известный актёр во время Московской недели кино рассказал об отце-тиране, отказе от MIT и роли Ивана ДрагоАмериканский актер шведского происхождения Дольф Лундгрен в формате видеозвонка пообщался с ведущей Ксенией Хоффман в рамках Московской международной недели кино.

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