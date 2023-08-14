«Миллионы отрубленных рук» – Бельгия превзошла Англию по зверствам в Африке

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Так и есть, что противостояние одного народа Путин В.В.говорит. Война и с кем? Ассимилированный народ с русскими,годы породнялись, и тут украинцы кричат,они нам не братья, да не братья разве? Тогда сватьи,жены,мужья,дядьки,тетьки ,дальше сестры, братья....