Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Миллионы отрубленных рук» – Бельгия превзошла Англию по зверствам в Африке

«Миллионы отрубленных рук» – Бельгия превзошла Англию по зверствам в Африке

По уровню зверств и эксплуатации, бельгийское королевство является безусловным лидером среди стран-колонизатров.

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Комментарии
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Betahon
&quot;Мал клоп, да вонюч&quot;...В контексте заметки пословица очень подходит к Бельгии...
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17 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Так и есть, что противостояние одного народа Путин В.В.говорит. Война и с кем? Ассимилированный народ с русскими,годы породнялись, и тут украинцы кричат,они нам не братья, да не братья разве? Тогда сватьи,жены,мужья,дядьки,тетьки ,дальше сестры, братья....
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15 час.
Ирина Якир
с такими братьями и сёстрами врагов не надо иметь.  Как сказал Бодров мл. - &quot;не брат ты мне, а гнида .........&quot;
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15 час.

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