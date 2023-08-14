По уровню зверств и эксплуатации, бельгийское королевство является безусловным лидером среди стран-колонизатров.
«Миллионы отрубленных рук» – Бельгия превзошла Англию по зверствам в Африке
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Betahon
"Мал клоп, да вонюч"...В контексте заметки пословица очень подходит к Бельгии...
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17 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Так и есть, что противостояние одного народа Путин В.В.говорит. Война и с кем? Ассимилированный народ с русскими,годы породнялись, и тут украинцы кричат,они нам не братья, да не братья разве? Тогда сватьи,жены,мужья,дядьки,тетьки ,дальше сестры, братья....
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15 час.
Ирина Якир
с такими братьями и сёстрами врагов не надо иметь. Как сказал Бодров мл. - "не брат ты мне, а гнида ........."
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15 час.
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