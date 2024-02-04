Посол Украины Мельник призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров

ТАСС/POOL/Сергей Гунеев Канцлеру Германии Олафу Шольцу необходимо встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для переговоров по Украине, заявил в беседе с NTV бывший посол Украины в Германии и нынешний посол Киева в Бразилии Андрей Мельник.
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