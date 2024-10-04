Депутат Яровая: Расходы на национальные проекты выросли в два раза

В течение шести лет на национальные проекты планируют выделить 43 триллиона рублей, это в два раза больше, чем в предыдущие шесть лет, сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики 4 октября.