Депутат Яровая: Расходы на национальные проекты выросли в два раза

В течение шести лет на национальные проекты планируют выделить 43 триллиона рублей, это в два раза больше, чем в предыдущие шесть лет, сказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики 4 октября.
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