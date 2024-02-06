WSJ: Угрозы заставили Хейли запросить защиту у Секретной службы США

Конкурирующая с экс-лидером Соединённых Штатов Америки за выдвижение от Республиканской партии в рамках выборной гонки Никки Хейли обратилась к Секретной службе для того, чтобы сотрудники ведомства защищали её жизнь.
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