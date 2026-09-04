Сезон клубники продлили до октября в Луховицах ради урожая в 200 тонн

Сезон сбора клубники в Луховицах продлили до 10 октября. Благодаря этому в хозяйстве «Русская ягода» рассчитывают получить около 200 тонн садовой земляники.
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