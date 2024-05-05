В Иране начали строительство "ядерного острова"

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что в стране планируют начать строительство комплекса для функционирования ядерного реактора атомной станции, известного как «ядерный остров» АЭС «Карун».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии