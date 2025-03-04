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Петербургский НИИ Пастера готовит экспедицию во Вьетнам

Петербургский НИИ Пастера готовит экспедицию во Вьетнам

В Петербурге есть институт, который стоит на страже здоровья и благополучия человека. Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера изучают возбудителей опасных инфекций, проводят эпидемиологические исследования.

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