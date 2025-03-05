Лукашенко рассказал о попытке Пригожина получить доступ к ядерному оружию AlexCoderЛукашенко рассказал о попытке Пригожина получить доступ к ядерному оружию AlexCoder Глава Беларуси утверждает, что ситуация была очень опасной Александр Лукашенко в новом интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал подробности мятежа Евгения Пригожина в Ростове-на-Дону.