Какая армия нужна России: вопрос актуален как никогда!

Вячеслав Арефкин

Во-первых, большая ошибка призывать с 21 года!!! В Советское время перешли на призыв с 18, из-за того, что в это время ребята еще дети, дерутся, делают глупости, к девчонкам пристают и чтобы ИХ спасти, начали призывать с 18. Теперь ребята в глупые годы часть натворит сядет в тюрьму, часть женятся на малолетках, пойдут в Армию, отслужат и к женам не вернутся! Наше Правительство не думает головой, а жопой!!! Сколько спасли от дурости в Советское время!!!