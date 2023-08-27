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Какая армия нужна России: вопрос актуален как никогда!

Какая армия нужна России: вопрос актуален как никогда!

Популистскому жонглированию цифрами в военном строительстве противопоставил бы прагматичный подход.

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Комментарии
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Вячеслав Арефкин
Во-первых, большая ошибка призывать с 21 года!!! В Советское время перешли на призыв с 18, из-за того, что в это время ребята еще дети, дерутся, делают глупости, к девчонкам пристают и чтобы ИХ спасти, начали призывать с 18. Теперь ребята в глупые годы часть натворит сядет в тюрьму, часть женятся на малолетках, пойдут в Армию, отслужат и к женам не вернутся! Наше Правительство не думает головой, а жопой!!! Сколько спасли от дурости в  Советское время!!!
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