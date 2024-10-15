Обнаружены признаки существования экзолуны

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Исследователи из Лаборатории реактивного движения НАСА и Калифорнийского технологического института в США обнаружили возможные признаки вулканической экзолуны, вращающейся вокруг экзопланеты WASP-49 b в 635 световых годах от Земли.