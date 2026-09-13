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3 миллиона русских в Казахстане в опасности. Как поступить России?

3 миллиона русских в Казахстане в опасности. Как поступить России?

3 миллиона русских в Казахстане в опасности. Как поступить России? Как отметил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, в стране идёт процесс строительства казахстанской нации по украинской модели, несмотря на нашу общую историю и единую культурно-цивилизационную матрицу.

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