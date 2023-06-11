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В Колумбии четверых детей, которые провели 40 дней в джунглях после крушения самолета, обследуют врачи в госпитале

В Колумбии четверых детей, которые провели 40 дней в джунглях после крушения самолета, обследуют врачи в госпитале

Девочка и три ее младших брата, которые провели 40 дней в джунглях Колумбии после крушения самолета Cessna 206, были доставлены в военный госпиталь в Боготе.

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