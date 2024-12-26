«Это всё хорошо, но самосуд — не решение»: во Владивостоке активисты закрыли таджикскую точку на рынке, торгующую просрочкой

Avia.pro - СМИ Во Владивостоке снова произошло то, что всколыхнуло весь город. Активисты из Русской общины выступили в роли защитников своих земляков, разогнав нелегальную торговлю на одном из местных рынков.
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