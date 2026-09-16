Лунный лёд: хватит ли воды для больших колоний?

На дне полярных кратеров Луны вот уже четыре миллиарда лет царит абсолютная темнота. Температура в этих вечнозамёрзших впадинах не поднимается выше −163 градусов, превращая их в идеальные «холодные ловушки»: водяной лёд здесь разрушается настолько медленно, что за миллиард лет теряет меньше миллиметра толщины.
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