Лунный лёд: хватит ли воды для больших колоний?

На дне полярных кратеров Луны вот уже четыре миллиарда лет царит абсолютная темнота. Температура в этих вечнозамёрзших впадинах не поднимается выше −163 градусов, превращая их в идеальные «холодные ловушки»: водяной лёд здесь разрушается настолько медленно, что за миллиард лет теряет меньше миллиметра толщины.