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Зачем засланец клана Пугачёвой приехал в Москву?

Зачем засланец клана Пугачёвой приехал в Москву?

 Ответ дал Дзюник Продюсер Леонид Дзюник в интервью "Пятому каналу" объяснил, что представители бывшей российской элиты возвращаются в Россию, чтобы проверить реакцию общества на их появление.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Нечего делать в РОССИИ продажным, трусливым подонкам, русофобам и прочим оборотням. Умерла, так умерла, до свидания.....
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14 час.
Вилла Колибри
Неудели Данила Козловский выступал против России?Он же снималлся в таких хороших патриотических фильмах.Жалко!!!
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11 час.
Татьяна Царева
а душонка то гнилая. за деньги он и патриотизм изобразит впрочем как актер. средний .только фактура
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43 мин.

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