Для киевского режима дело труба. Так официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление по Курской области, с которым выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
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