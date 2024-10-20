Первый этап Кубка России по футзалу начался в столице Поморья

Соревнования начались накануне, 19 октября, в архангельском центре развития спорта «Норд-Арена»В столицу Поморья приехали клубы «ТЗМС» (Тула) и «Сотранс» (Санкт-Петербург), которые встретятся с архангельскими командами «Поморье» и «САФУ» в группе «D» конференции «Запад».