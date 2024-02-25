СЦКК: украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов калибра 155 мм

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять "натовских" снарядов в сторону города Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).