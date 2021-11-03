В Челябинской области дети стали попадать в реанимацию с ковидом

К счастью, пока их обходят крайне тяжелые состояния. О том, что несовершеннолетние стали чаще болеть коронавирусом, сообщил глава южноуральского минздрава Юрий Семенов.
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