Summer Heatwaves Are Rewriting the Rules for Britain's Power Grid

The energy grid operator has warned that the “extreme temperatures” from this week’s heatwave could hit power supplies on Thursday night, as households’ use of fans and air conditioner place a record strain on our electricity system.
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