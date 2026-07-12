Во Франции 14 июля усилят меры безопасности с привлечением 70 тысяч полицейских

Французские власти мобилизуют около 70 тысяч полицейских и жандармов на 14 июля — день, когда в стране отмечается национальный праздник День взятия Бастилии, а вечером в США состоится полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Испании.