Посмотрите на уникальные автомобили времён перестройки (и не только)

Самодеятельное автостроение не было чисто советским феноменом. Но только у нас оно достигло такой популярности: люди строили то, что было невозможно купить — микроавтобусы, внедорожники, спортивные автомобили.
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