Аристарх Ливанов, Борис Галкин, Евгений Фионов, Инна Разумихина, Михаил Моисеев встретились с участниками спецоперации на Украине

Аристарх Ливанов, Борис Галкин, Евгений Фионов, Инна Разумихина, Михаил Моисеев встретились с участниками спецоперации на Украине

На творческой встрече звучали песни, актеры читали военнослужащим стихи и рассказывали о своих работах в театре и кино.

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