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Два человека погибли при праздновании победы "ПСЖ" в ЛЧ, более 400 — задержаны

Два человека погибли при праздновании победы "ПСЖ" в ЛЧ, более 400 — задержаны

Массовые беспорядки начались по всей Франции после победы парижского "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Об этом пишет издание Le Parisien со ссылкой на RTL По информации источника, в результате инцидентов два человека погибли, ещё 192 человека получили ранения.

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