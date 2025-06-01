Два человека погибли при праздновании победы "ПСЖ" в ЛЧ, более 400 — задержаны

Массовые беспорядки начались по всей Франции после победы парижского "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Об этом пишет издание Le Parisien со ссылкой на RTL По информации источника, в результате инцидентов два человека погибли, ещё 192 человека получили ранения.