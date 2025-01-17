SpaceX показала невероятные фото двигателей Raptor ускорителя Super Heavy B14 при старте Starship и при ловле «Мехазиллой»

Седьмой испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship завершился неудачно, но это не мешает SpaceX публиковать впечатляющие снимки работы двигателей Raptor в составе ускорителя Super Heavy B14.
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