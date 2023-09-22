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В ДНР украинского пограничника осудили на пожизненный срок за убийства

В ДНР украинского пограничника осудили на пожизненный срок за убийства

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил украинского пограничника Дениса Гангалу к пожизненному заключению за расстрел беженцев, пытавшихся выехать из Мариуполя, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службе прокуратуры региона.

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