В ДНР украинского пограничника осудили на пожизненный срок за убийства

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил украинского пограничника Дениса Гангалу к пожизненному заключению за расстрел беженцев, пытавшихся выехать из Мариуполя, сообщает 22 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службе прокуратуры региона.