Рост EBITDA Ardagh Group S.A. во II квартале 2026 года до $410 млн

Международный производитель упаковочных решений Ardagh Group S.A. опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав скорректированный показатель EBITDA в размере 410 миллионов долларов США, что на 6% превышает результат аналогичного периода предыдущего года (+4% в постоянной валюте).