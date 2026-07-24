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Рост EBITDA Ardagh Group S.A. во II квартале 2026 года до $410 млн

Рост EBITDA Ardagh Group S.A. во II квартале 2026 года до $410 млн

Международный производитель упаковочных решений Ardagh Group S.A. опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года, зафиксировав скорректированный показатель EBITDA в размере 410 миллионов долларов США, что на 6% превышает результат аналогичного периода предыдущего года (+4% в постоянной валюте).

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