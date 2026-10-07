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Царьград

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В Ленобласти пьяный мужчина поджег бытовку со сторожем внутри

В Ленобласти пьяный мужчина поджег бытовку со сторожем внутри

В Ломоносовском районе задержан 47-летний безработный житель Мурино, который, по версии следствия, после ссоры из-за строительства дома облил горючим бытовку со сторожем и поджег ее, после чего скрылся.

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