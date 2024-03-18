Главе Новосибирска внесли представление за сосульки на крышах

Прокуратура выявила нарушения в работе мэрии по очистке снежных навесов и наледи. Прокуратура Новосибирска установила, что мэрия не обеспечила контроль за исполнением правил благоустройства управляющими организациями и администрациями районов.
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