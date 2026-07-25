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Пятый канал

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Полразмера имеют значение: как тесная обувь ломает походку и бьет по организму

Полразмера имеют значение: как тесная обувь ломает походку и бьет по организму

Тесная обувь может обернуться не только дискомфортом, но и серьезными проблемами для всего организма, рассказала медицинский подолог, остеопат и специалист по изготовлению индивидуальных стелек Татьяна Красюк в беседе с 5-tv.

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