Полразмера имеют значение: как тесная обувь ломает походку и бьет по организму

Тесная обувь может обернуться не только дискомфортом, но и серьезными проблемами для всего организма, рассказала медицинский подолог, остеопат и специалист по изготовлению индивидуальных стелек Татьяна Красюк в беседе с 5-tv.
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