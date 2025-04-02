Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Конгрессе США предложили обязать Маска сдавать тест на наркотики

В Конгрессе США предложили обязать Маска сдавать тест на наркотики

Член палаты представителей США от демократов Майки Шерилл подготовила законопроект, который, если его примут, обяжет главу департамента эффективности правительства Соединенных Штатов (DOGE) Илона Маска и сотрудников его ведомства сдавать тесты на наркотики.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Всем им нужно сдавать анализы и в том числе на наркотики!
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19 час.
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