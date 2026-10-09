Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Многие из нас с детства запомнили простое правило: анализы крови сдают натощак. Так врачи получают более «чистую» информацию, потому что организм находится в состоянии покоя.
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