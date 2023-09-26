Путин повысил зарплаты россиянам с 1 октября

С 1 октября 2023 года зарплаты некоторых категорий госслужащих будут проиндексированы на 5,5%. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина «О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ».
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