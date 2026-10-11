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Культуромания

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Чувашский ансамбль песни и танца представит программу «Песнь о Земле, что рождала Мужество...»

Чувашский ансамбль песни и танца представит программу «Песнь о Земле, что рождала Мужество...»

22 октября в Чувашской государственной филармонии Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца выступит с театрализованной концертной программой «Песнь о Земле, что рождала Мужество.

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