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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» планирует назвать трибуну Curva Sud, тренировочный центр или молодежную базу именем Барези (GdS)

« Милан » с пятницы работает над жестом, который еще более неразрывно свяжет название клуба с именем Франко Барези , сообщает La Gazzetta dello Sport.

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