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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
🏊‍♂️Если вы еще не успели искупаться в этом году, то уже сильно и не торопитесь

🏊‍♂️Если вы еще не успели искупаться в этом году, то уже сильно и не торопитесь. Как известно, после 2 августа купаться в открытых водоемах нельзя.

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