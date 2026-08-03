🏊♂️Если вы еще не успели искупаться в этом году, то уже сильно и не торопитесь. Как известно, после 2 августа купаться в открытых водоемах нельзя.
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🏊♂️Если вы еще не успели искупаться в этом году, то уже сильно и не торопитесь. Как известно, после 2 августа купаться в открытых водоемах нельзя.
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