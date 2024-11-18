Глава МИД Эстонии: Звонок Шольца Путину угрожает единству Европы

ТАЛЛИН, 18 ноября, ФедералПресс. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что недавний телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным поставил под угрозу единство европейских стран в вопросе поддержки Украины.
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